النقل تعلن اكتمال متطلبات مشروع قطار بغداد المعلق: "بانتظار التخصيصات المالية"

2023/09/16 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة النقل، اليوم السبت (16 ايلول 2023)، إكمال كافة المتطلبات لإتمام التعاقد مع شركات متخصصة لمباشرة العمل في مشروع قطار بغداد المعلق، مؤكدةً انها بانتظار إطلاق التخصيصات المالية.

وقال بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إنّ "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجّه باستكمال جميع متعلقات وإجراءات استملاك الأراضي والأبنية المتعارضة مع مسار مشروع قطار بغداد المعلق، عن طريق المحاكم المختصة".

واكد السعدواي، بحسب البيان، أنّ "مشروع القطار المعلق بإنتظار إطلاق التخصيصات المالية لدعوة الشركات الأجنبية المتخصصة والتفاوض معها لاحالة المشروع على احداها، والتعاقد معها على التنفيذ والبناء والتجهير بحسب الضوابط والتعليمات الحكومية النافذة".

ونوّه البيان بأنّه "تمت إقامة الدعاوى القضائية الخاصة لدى المحاكم المختصة (في الكاظمية والأعظمية) لغرض استملاك الأراضي والمباني المتعارضة مع المشروع"، مبيناً أن "الوزارة بانتظار إطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالمشروع بعد إدراجه ضمن مشاربع الوزارة في موازنة العام 2023، لغرض المباشرة بنقل وتحويل الخدمات الخاصة بالبنية التحتية المتعارضة مع مسار المحطات".

ولفت الى أن "تصاميم المشروع وكافة المتطلبات الخاصة بتنفيذها، قد أنجزت بشكل كامل"، مشيرا الى ان "المشروع يشكل منظومة نقل متكاملة في العاصمة بغداد؛ اذ سيقدم خدمات مهمة لأغلب المناطق ذات الكثافة السكانية العالية عبر مروره بأطراف بغداد وصولاً الى المراكز الحيوية داخل العاصمة".



