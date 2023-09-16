الحكيم يحذر مرشحي تحالف قوى الدولة من الوعود "غير ممكنة التحقيق"

2023/09/16 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد زعيم تيار الحكمة، ورئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم السبت (16 ايلول 2023)، على مرشحي التحالف للانتخابات المحلية، بضرورة الالتزام بـ"المصداقية".

وقال الحكيم في كلمة لمرشحي التحالف وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "نشدد على المصداقية"، محذرًا من "اطلاق الوعود غير ممكنة التحقيق".

واكدت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في تصريحات صحفية، في وقت سابق من اليوم، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال الشهر المقبل.

وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفا انتخابيا في الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات)، المقررة في 18 كانون الأول المقبل، 33 منها تحالفات جديدة، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.