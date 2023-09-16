بغداد اليوم تنشر أسماء التحالفات والأحزاب والمرشحين للانتخابات المحلية 2023

2023/09/16 | 18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، أسماء التحالفات والأحزاب والمرشحين للانتخابات المحلية عام 2023.

وجاءت التحالفات كالتالي:

تحالف نبني 195.

ائتلاف الأساس العراقي 150.

السيادة تسلسل 185.

إبداع كربلاء 225.

تحالف الأنبار المتحد 148.

تنظيم الداخل 149.

حزب الثقة 191.

ائتلاف شموخ البصرة 111.

ثابتون 153.

مهند فلاح الأزيرجاوي 188.

ماهر رشيد محسن الفيلي 104.

تحالف خيمة واسط 159

محمد موسى علي الفيلي 200

هيثم سالم بحو بطرس ككي 152

واكدت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات في تصريحات صحفية، في وقت سابق من اليوم، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال الشهر المقبل.

وأعلنت المفوضية، في وقت سابق، عن مشاركة 50 تحالفا انتخابيا في الانتخابات المحلية (انتخابات مجالس المحافظات)، المقررة في 18 كانون الأول المقبل، 33 منها تحالفات جديدة، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ نيسان 2013.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.





المصدر: بغداد اليوم + وكالات