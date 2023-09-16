2023/09/16 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وجرى خلاله بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية، ومناقشة ستراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه. ووجّه السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلامي وتلقته […]

ظهرت المقالة السوداني يوجه بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي للمشاركة في تدقيق تصميم طريق التنمية أولاً على ايرث نيوز.