2023/09/16 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (16 ايلول 2023)، عدداً من التوجيهات الخاصة بمشروع "طريق التنمية" خلال الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذه.

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، ان "السوداني، ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وجرى خلاله بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية، ومناقشة ستراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، وزارتي النقل وهيئة المستشارين بـ"إعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي؛ ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي"، مؤكداً "ضرورة انطلاق الخطوة الأولى للتنفيذ، بعد وضع الستراتيجيات وتوضيح الأفكار الخاصة بالمشروع للدول المساهمة فيه"، مشدداً على "أهمية انعكاس تأثير المشروع في مختلف الأنشطة بالعراق، من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية".

وبين أنَّ "مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نموّ استثمارية جديدة".