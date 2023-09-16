رئيس الوزراء: مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة

2023/09/16 | 19:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الثالث للّجنة العليا لتنفيذ مشروع طريق التنمية، وجرى خلاله بحث مدى تأثير مشاريع الطرق الدولية، المزمع تنفيذها في المنطقة، على مشروع طريق التنمية ومناقشة استراتيجية عمل المشروع والموديل الاقتصادي المقدم من الفريق الاستشاري المقرر التعاقد معه".ووجّه السوداني، بحسب البيان،" وزارتي النقل وهيئة المستشارين بإعداد آلية للتعاقد مع البنك الدولي؛ ليكون شريكاً في تدقيق تصاميم المشروع المعدة من الاستشاري الإيطالي".وأكد رئيس مجلس الوزراء،" ضرورة انطلاق الخطوة الأولى للتنفيذ، بعد وضع الاستراتيجيات وتوضيح الأفكار الخاصة بالمشروع للدول المساهمة فيه، مشدداً على أهمية انعكاس تأثير المشروع في مختلف الأنشطة بالعراق، من النواحي الاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية".وبيّن السوداني، وفقا للبيان، أن" مشروع طريق التنمية سيوفر شبكة مواصلات متكاملة، وسيكون بوابة تسويق عالمية لمنتجات المدن الصناعية التي ستنشأ على الطريق، بالإضافة إلى خلق أقطاب نمو استثمارية جديدة".