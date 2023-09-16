2023/09/16 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

في اللقاء الموسع مع مرشحي تحالف قوى الدولة الوطنية بحضور دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس المجلس القيادي للتحالف و رؤساء الكيانات المتحالفة و ممثليهم، بيّنا أن تحالف قوى الدولة الوطنية يمثل محور الاعتدال والوسطية في النظام السياسي بشهادة الجميع.?أكدنا أن تعدد القوائم الانتخابية و التحالفات السياسية أسهم في فرز المناهج، وشددنا على أهمية منهجية التحالف […]

ظهرت المقالة الحكيم يحذر من المال السياسي في الانتخابات ويدعو إلى توثيق الحالات وصناعة رأي عام مضاد لها أولاً على ايرث نيوز.