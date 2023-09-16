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الحكيم يحذر من المال السياسي في الانتخابات ويدعو إلى توثيق الحالات وصناعة رأي عام مضاد لها

الحكيم يحذر من المال السياسي في الانتخابات ويدعو إلى توثيق الحالات وصناعة رأي عام مضاد لها
الحكيم يحذر من المال السياسي في الانتخابات ويدعو إلى توثيق الحالات وصناعة رأي عام مضاد لها
2023/09/16 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

في اللقاء الموسع مع مرشحي تحالف قوى الدولة الوطنية بحضور دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس المجلس القيادي للتحالف و رؤساء الكيانات المتحالفة و ممثليهم، بيّنا أن تحالف قوى الدولة الوطنية يمثل محور الاعتدال والوسطية في النظام السياسي بشهادة الجميع.?أكدنا أن تعدد القوائم الانتخابية و التحالفات السياسية أسهم في فرز المناهج، وشددنا على أهمية منهجية التحالف […]

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