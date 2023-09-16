2023/09/16 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

نددت وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يوم السبت، بقرار إيران استبعاد مفتشين تابعين لها من العمل في البلاد. ووصفت وكالة الطاقة الإجراء الإيراني باستعباد نحو ثلثي مفتشها من البلاد بغير “المناسب وغير المسبوق، واعتبرته يعيق قدرتها الإشرافية على الأنشطة النووية لطهران. وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان “أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق […]

ظهرت المقالة نووي إيران.. وكالة الطاقة الذرية تندد بخطوة “غير مسبوقة” أولاً على ايرث نيوز.