2023/09/16 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم السبت، مع الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، مجمل الأوضاع السياسية . وذكر المكتب الإعلامي للخزعلي في بيان تلقته “إيرث نيوز”، أن “الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد، أمين عام منظمة بدر هادي العامري مع أعضاء المكتب السياسي للمنظمة”. وأضاف أن “اللقاء، بحث مجمل […]

ظهرت المقالة الخزعلي والعامري يبحثان مجمل الأوضاع السياسية وضمان حالة الأمن في عهد الحكومة الحالية أولاً على ايرث نيوز.