2023/09/16 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نشرت مجلة “فورين أفيرز” تقريرًا عن تداعيات الاضطرابات الداخلية في الصين، والتي يراقب الغرب ردود فعل بكين تجاهها، وسط زيادة احتمالية قيام الصين “بعمل ما” تجاه التهديدات الخارجية. وفي هذا الصدد يقول التقرير إنه مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، يشعر الساسة في الغرب بالقلق على نحو متزايد من أن بكين ستقوم “بعمل شيء […]

ظهرت المقالة تقرير: تحديات الصين الداخلية قد تدفع بكين لإظهار القوة وردع القوى الخارجية أولاً على ايرث نيوز.