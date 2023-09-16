2023/09/16 | 20:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قطع محتجون غاضبون مساء اليوم السبت، طريق البوحداري أو ما بات يُعرف بطريق (قابض الأرواح) وسط مدينة النجف.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان "محتجين غاضبين قطعوا طريق البو حداري (قابض الأرواح) وسط مدينة النجف مركز المحافظة، بواسطة الإطارات المحترقة، احتجاجا على كثرة الحوادث المرورية الحاصلة فيه".

وسجل طريق البوحداري، عشرات الحوادث المرورية خلال الشهرين الماضيين تسبب بازهاق العديد من أرواح المواطنين، واصابة العشرات بجروح، فضلا عن خسائر كبيرة بممتلكات المواطنين من السواق.