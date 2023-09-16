ليفربول يقلب الطاولة على وولفرهامبتون

2023/09/16 | 20:45 - المصدر: واع

متابعة- واعحوّل ليفربول تأخره بهدف إلى انتصار عريض على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة (3-1) مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح هوانج هي تشان النتيجة لوولفرهامبتون في الدقيقة السابعة، بينما سجل ثلاثية ليفربول كل من كودي جاكبو (55) وأندي روبرتسون (85) وهوجو بوينو بالخطأ في مرماه (90+1).واحتل ليفربول" المركز الثالث برصيد 13 نقاط، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 3 نقاط في المركز الــ15".