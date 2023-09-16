فوزان مثيران لليفربول وتوتنهام والسيتي يتصدر البريميرليغ

2023/09/16 | 20:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قلب حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، نادي مانشستر سيتي، يوم السبت، تأخره بهدف ضد ويستهام يونايتد ليحقق الفوز الخامس على التوالي متصدراً بذلك الترتيب بالعلامة الكاملة بعد خمس جولات.

وسجل جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وإرلينغ هالاند أهداف مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ليرد بذلك على تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 36 برأسية جيمس وارد-براوس، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

وبهذه النتيجة حافظ السيتي على الصدارة بالعلامة الكاملة وبات رصيده 15 نقطة في القمة.

وفي سيناريو مماثل نجح ليفربول في الفوز 3-1 على مضيفه ولفرهامبتون بعد أن تأخر في الشوط الأول بهدف سجله المدافع الكوري الجنوبي هي-تشان هوانغ في الدقيقة السابعة.

ويدين ليفربول بهذا الفوز لنجمه المصري محمد صلاح الذي مرر كرتين حاسمتين وساهم في صناعة الهدف الثالث، ليصبح بذلك رابع لاعب يمرر كرة حاسمة في خمس مباريات متتالية خارج أرضه في البرميرليغ.

وسجل أهداف ليفربول كل من الهولندي كودي خاكبو في الدقيقة 55، والظهير الاسكتلندي أندي روبرتسون في الدقيقة 85، وهارفي إليوت في الدقيقة 90+1 على التوالي.

ورفع ليفربول الذي لم يخسر للمباراة الـ16 توالياً في الدوري منذ نهاية الموسم الماضي، رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، في المركز الثالث بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبير الذي نجح هو الآخر في قلب تأخره والفوز على شيفيلد يونايتد 2-1 في ملعب ويمبلي.

ونجح توتنهام في تسجيل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزه الرابع تواليا ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة.

وسجل غوستافو هامر هدف التقدم لشيفيلد عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75، لكن البديل ريتشارليسون أنهى صيامه عن التسجيل عندما أدرك التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد احتساب الحكم 12 دقيقة.

وبعد ذلك بدقيقتين صنع المهاجم البرازيلي هدف الفوز لزميله ديان كولوسيفسكي.

وواصل مانشستر يونايتد عروضه المتذبذبة، بعد أن خسر للمرة الثالثة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالتعثر 3-1 على أرضه في أولد ترافورد أمام برايتون آند هوف ألبيون.

ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تراجع يونايتد للمركز 12 برصيد ست نقاط.

وفي باقي المباريات فاز أستون فيلا على كريستال بالاس 3-1 وفولهام على لوتون تاون بهدف نظيف.