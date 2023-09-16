2023/09/16 | 20:50 - المصدر: الفرات نيوز

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على زيادة وتحسين الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية ودعم الجهود المخلصة وصولاً لاهداف وخطط الوزارة ، ومنها مصفى النجف من خلال أضافة وحدات انتاجية جديدة لتحسين جودة المنتجات النفطية .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمصفى النجف

اليوم الجمعة 16 - أيلول 2023 تفقد فيها الوحدات الانتاجية ، والتقى العاملين والمسؤولين فيها ، واطلع على سير العمليات التكريرية ، واستمع الى ايجاز عن سير العملية الانتاجية والخدمات العامة، قدمه مدير المصفى السيد ليث عبد الرسول .

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ان الوزارة تجرى دراسة لإضافة وحدة انتاجية جديدة لمصفى النجف بطاقة (70) الف برميل باليوم ،

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمصفى النجف

اليوم الجمعة 16 - أيلول 2023 تفقد فيها الوحدات الانتاجية ، والتقى العاملين والمسؤولين فيها ، واطلع على سير العمليات التكريرية ، واستمع الى ايجاز عن سير العملية الانتاجية والخدمات العامة، قدمه مدير المصفى السيد ليث عبد الرسول .

واشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الى اهمية مصفى النجف في تجهيز النفثا بكمية 825 الف لتر باليوم ، وكمية 650 الف لتر باليوم من الكيروسين وكمية 650 الف لتر من الكاز اويل باليوم ، اضافة الى تجهيز محطات الطاقة الكهربائية في محافظتي النجف وكربلاء بالنفط الاسود وبكمية تقارب (6) مليون لتر باليوم ،

واشاد السيد الوزير بجهود العاملين في المصفى ، مثنياً على دورهم في تقديم الخدمات المجتمعية خلال المناسبات الدينية والوطنية، اضافة الى اداء واجباتهم في المصفى.