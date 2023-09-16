وزير النفط: ندرس إضافة وحدة انتاجية جديدة بطاقة 70 ألف برميل يومياً في مصفى النجف
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حرص الوزارة على زيادة وتحسين الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية ودعم الجهود المخلصة وصولاً لاهداف وخطط الوزارة ، ومنها مصفى النجف من خلال أضافة وحدات انتاجية جديدة لتحسين جودة المنتجات النفطية .
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمصفى النجف
اليوم الجمعة 16 - أيلول 2023 تفقد فيها الوحدات الانتاجية ، والتقى العاملين والمسؤولين فيها ، واطلع على سير العمليات التكريرية ، واستمع الى ايجاز عن سير العملية الانتاجية والخدمات العامة، قدمه مدير المصفى السيد ليث عبد الرسول .
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ان الوزارة تجرى دراسة لإضافة وحدة انتاجية جديدة لمصفى النجف بطاقة (70) الف برميل باليوم ،
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمصفى النجف
اليوم الجمعة 16 - أيلول 2023 تفقد فيها الوحدات الانتاجية ، والتقى العاملين والمسؤولين فيها ، واطلع على سير العمليات التكريرية ، واستمع الى ايجاز عن سير العملية الانتاجية والخدمات العامة، قدمه مدير المصفى السيد ليث عبد الرسول .
واشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الى اهمية مصفى النجف في تجهيز النفثا بكمية 825 الف لتر باليوم ، وكمية 650 الف لتر باليوم من الكيروسين وكمية 650 الف لتر من الكاز اويل باليوم ، اضافة الى تجهيز محطات الطاقة الكهربائية في محافظتي النجف وكربلاء بالنفط الاسود وبكمية تقارب (6) مليون لتر باليوم ،
واشاد السيد الوزير بجهود العاملين في المصفى ، مثنياً على دورهم في تقديم الخدمات المجتمعية خلال المناسبات الدينية والوطنية، اضافة الى اداء واجباتهم في المصفى.