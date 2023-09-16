السيد الحكيم: الانتخابات ستجري في موعدها

2023/09/16 | 21:05 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن الانتخابات ستجري في موعدها"، فيما أشار إلى أن تحالف قوى الدولة الوطنية يمثل محور الاعتدال والوسطية في النظام السياسي.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه" في اللقاء الموسع مع مرشحي تحالف قوى الدولة الوطنية بحضور حيدر العبادي رئيس المجلس القيادي للتحالف و رؤساء الكيانات المتحالفة وممثليهم، بيّن أن تحالف قوى الدولة الوطنية يمثل محور الاعتدال والوسطية في النظام السياسي بشهادة الجميع".وأكد السيد الحكيم، أن" تعدد القوائم الانتخابية والتحالفات السياسية أسهم في فرز المناهج"، مشددا على أهمية" منهجية التحالف في تقوية الدولة ومؤسساتها باعتبارها حاجة اجتماعية في هذه المرحلة".وتابع السيد الحكيم، أن" تقوية قوى الاعتدال سيؤدي إلى الاستقرار والاستقرار سيفضي إلى التنمية، والتنمية ستؤدي إلى توفير الخدمات والرفاه الاجتماعي".وبين، أن" العراق أمام فرصة مهمة لتقوية الدولة وتعضيدها وإطلاق رسائل التطمين داخليا وخارجيا".وأضاف، أن" الانتخابات المحلية مهمة حيث إنها مصداق للنظام الفيدرالي في العراق، ولاسيما هذه الانتخابات حيث إنها المرة الأولى التي تشترك فيها الانتخابات المحلية والنيابية في قانون واحد، مع وجود الوفرة المالية للمحافظات التي تم رصدها في الموازنة الثلاثية ومجلس محافظة قوي وفاعل ينتخب محافظا قويا، عندها ستتوفر فرصة حقيقية لتقديم الخدمات وإحداث متغير كبير في المحافظات".وشدد السيد الحكيم" ضرورة التركيز على الخدمات باعتبار المجالس خدمية وضرورة إبعادها عن الجدل السياسي، فيما حذر من إطلاق الوعود غير الواقعية وصعبة التحقيق"، مشددا على ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين قبل وبعد الفوز، فيما دعا للانفتاح على الأجيال الجديدة ومخاطبتها على وفق توجهاتها وأولوياتها".ودعا السيد الحكيم" إلى إشاعة الأمل والحديث العلمي والاطلاع على احتياجات المحافظات وأولوياتها"، فيما أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها".ودعا السيد الحكيم" أيضا إلى المشافهة والتواصل الميداني، والابتعاد عن الجدل والصراعات الجانبية حيث إن الجميع فائز أو مساهم في فوز آخر".