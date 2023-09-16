الشيخ الخزعلي والعامري يبحثان الأوضاع السياسية في البلاد

2023/09/16 | 21:50 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، مع أمين عام منظمة بدر هادي العامري الأوضاع السياسية في البلاد.وقال مكتب الشيخ الخزعلي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد أمين عام منظمة بدر هادي العامري مع أعضاء المكتب السياسي للمنظمة".وأضاف، أنه" جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية في العراق، والموقف من مجموعة قضايا تحتاج إلى قرارات وخطوات جادة، لضمان استمرارية حالة الأمن والاستقرار التي يعيشها العراق في عهد الحكومة الحالية".