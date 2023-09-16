وفد كتلة دولة القانون يناقش الخدمات في البصرة

2023/09/16 | 21:50 - المصدر: واع

بغداد- واعناقش وفد كتلة دولة القانون، اليوم السبت، واقع الخدمات في محافظة البصرة.وذكر بيان للكتلة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" كتلة دولة القانون النيابية برئاسة ياسر المالكي وصلت، اليوم السبت، محافظة البصرة؛ لمناقشة واقع الخدمات في المحافظة".وأضاف البيان، أن" الكتلة عقدت اجتماعها الأول في قيادة شرطة المحافظة، والتقت أيضا محافظ البصرة أسعد العيداني".وأردف البيان، أن" كتلة دولة القانون النيابية التقت مدير عام شركة نفط البصرة، كما زارت دائرة كهرباء المحافظة".