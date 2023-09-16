2023/09/16 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت أمانة بغداد، اليوم السبت، عن وجود مشاريع استراتيجية لفك اختناقات المرور، مبينا ان هناك جهود مشتركة بين الحكومة وأمانة بغداد. وقال مدير اعلام وعلاقات الامانة، محمد الربيعي، في تصريح لايرث نيوز: إن “هناك مشاريع لفك الاختناقات المرورية في بغداد والعمل جاري في هذا الموضوع هي من اولوية البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء، اضافة […]

ظهرت المقالة امانة بغداد تكشف عن مشاريع استراتيجية لفك الاختناقات المرورية أولاً على ايرث نيوز.