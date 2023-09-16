2023/09/16 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن وصول دفعة المستحقات المالية المتبقية للفلاحين عن موسم تسويق الحنطة 2023 لفروعها في المحافظات . وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ”إيرث نيوز ان “تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة اثير داود الغريري باشر القسم المالي في الشركة العامة لتجارة الحبوب بتوزيع الصكوك الخاصة بمسوقي الحنطة المحلية في موسم الخير والنجاح على مواقعها […]

ظهرت المقالة التجارة: وصول المستحقات المالية للفلاحين عن موسم تسويق الحنطة في المحافظات أولاً على ايرث نيوز.