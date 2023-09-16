2023/09/16 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز حدد خبير اقتصادي، اليوم السبت، 3 مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصادي العراقي في المرحلة الراهنة، فيما بين أن هذه المؤشرات ستؤدي إلى رفد الموازنة وتقليل العجز، مؤكدا أن الوضع المالي للبلد في حالة جيدة. وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في تصريح لوكالة “إيرث نيوز”، إن “الوضع المالي في العراق ما زال في موقف جيد […]

ظهرت المقالة خبير يحدد 3 مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد العراقي ويؤكد: الوضع المالي جيد أولاً على ايرث نيوز.