وزير الداخلية يزور رئيس مجلس عشائر الطارمية ويؤكد: المنفذون سيقعون في قبضتنا

2023/09/16 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت (16 أيلول 2023)، رئيس مجلس عشائر الطارمية الشيخ سعيد الجاسم المشهداني، بعد نجاته من محاولة اغتيال، فيما شدد على أن الفاعلين سيقعون في قبضة العدالة.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار اليوم رئيس مجلس عشائر قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد الشيخ سعيد الجاسم المشهداني، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم أمس الجمعة، إذ اطمأن على الحالة الصحية للشيخ".

وأكد وزير الداخلية بحسب البيان، على "ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل"، مشدداً على أن "الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية جادة في متابعة المطلوبين ولن تسمح بأي اعتداء على المواطنين الكرام".



