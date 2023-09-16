تقرير عبري: ملكة جمال العراق السابقة تدافع عن "الصهيونية"

2023/09/16 | 22:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، يوم السبت، ان ملكة جمال العراق سابقا سارة عيدان، خرجت عبر منصة "اكس" (تويتر سابقا)، بموقف مدافع عن "الصهيونية".

وأشار تقرير للصحيفة ترجمته وكالة شفق نيوز، الى أنه "بعد تغريدة مؤخرا تحث فيها مالك منصة "اكس" ايلون ماسك بالتصدي لمعاداة السامية المتزايدة على المنصة، لجأت ملكة الجمال السابقة الى الرد على انتقادات طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد على دفاعها عن "الصهيونية".

وتابع التقرير أن "أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي انتقد أصول سارة عيدان العراقية ودعمها في الوقت نفسه لاسرائيل، متسائلا عن سبب دعمها للحركة الصهيونية.

وغردت سارة عيدان برد عاطفي حيث قالت "لقد كان شعبي وديني هو ما جعلني أرغب في دعم الصهاينة"، واضافت أنها "نشأت وما تزال تتعامل مع معاداة السامية البشعة من قبل مجتمعي، فكلما فتحوا افواههم حول مدى كراهيتهم لليهود، عمدوا الى التشهير بي وتهديدي، وكلما زادت رغبتي في الكفاح".

واشار التقرير الى ان "سارة عيدان نشرت سلسلة من المنشورات على منصة "اكس" لفتت فيها الى تلقيها تهديدات ضد سلامتها من جانب أفراد مجتمعها بسبب التعبير عن دعمها لاسرائيل والمجتمع اليهودي".

وقالت عيدان في تغريدة اشارت فيها الى ايلون ماسك، قائلة "أنا لست يهودية، ومن المخيف جدا مدى انتشار معاداة السامية على منصة اكس، وليس بامكاني ان اتصور لو أنني كنت يهودية ورأيت كيف سيكون رد فعلي".

وتوجهت عيدان الى ماسك بالقول "أعتقد انك قلت بانك لن تسمح بخطاب الكراهية. أنا انظر الى النازيين الجدد الذين ينظمون مناسبات من أجل محاربة اليهود، فلماذا تسمح منصة اكس بذلك؟".

وذكر التقرير الاسرائيلي ان "معاداة السامية كانت قضية مثارة خلال الأسابيع الأخيرة بسبب خلاف علني بين ايلون ماسك وبين "رابطة مكافحة التشهير" المدافعة عن اليهود".

واوضح التقرير ان "التوترات المفتفاقمة بلغت ذروتها عندما رفع ايلون ماسك دعوى تشهير ضد الرابطة التي طالبت من جهتها، بحسب منصة "اكس" اعلانات منها الى ان تتعامل مع قضية معاداة السامية".