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مقتل طفلة جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في إيطاليا

مقتل طفلة جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في إيطاليا
مقتل طفلة جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في إيطاليا
2023/09/16 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيطالية، يوم السبت، بأن طائرة عسكرية تحطمت أثناء مشاركتها بجولة تدريبية في مدينة تورينو، فيما أسفرت الحادثة عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام. واصطدمت الطائرة بسيارة كانت على متنها الطفلة التي قضت جراء الحادثة، فيما نجا قائد الطائرة. ووفق وكالة الأنباء الإيطالية “إيه.جي.آي”، فإن شقيق الضحية، ويبلغ من […]

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