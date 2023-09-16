2023/09/16 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيطالية، يوم السبت، بأن طائرة عسكرية تحطمت أثناء مشاركتها بجولة تدريبية في مدينة تورينو، فيما أسفرت الحادثة عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام. واصطدمت الطائرة بسيارة كانت على متنها الطفلة التي قضت جراء الحادثة، فيما نجا قائد الطائرة. ووفق وكالة الأنباء الإيطالية “إيه.جي.آي”، فإن شقيق الضحية، ويبلغ من […]

ظهرت المقالة مقتل طفلة جراء تحطم طائرة تدريب عسكرية في إيطاليا أولاً على ايرث نيوز.