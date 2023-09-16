2023/09/16 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، أن الحدود العراقية – السورية مؤمنة ولا يمكن اختراقها. وقال الناطق باسم القيادة تحسين الخفاجي لوكالة إيرث نيوز، إنّ “قيادة العمليات المشتركة لها احتياطاتها وعملها واليوم توجد زيارة خاصة قام بها رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة الى الحدود العراقية – السورية وبالذات الى منطقة القائم للاطلاع على […]

ظهرت المقالة العمليات المشتركة: الحدود العراقية – السورية مؤمنة ولا يمكن اختراقها أولاً على ايرث نيوز.