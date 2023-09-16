وزير الداخلية يزور رئيس مجلس عشائر الطارمية بعد نجاته من محاولة اغتيال

2023/09/16 | 22:55 - المصدر: واع

بغداد- واعزار وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، رئيس مجلس عشائر قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد الشيخ سعيد الجاسم المشهداني، بعد نجاته من محاولة اغتيال.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار رئيس مجلس عشائر قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد الشيخ سعيد الجاسم المشهداني، الذي تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم أمس الجمعة، إذ اطمأن الوزير على الحالة الصحية للشيخ المشهداني".وأكد الوزير على "ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".وشدد على، أن "الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية جادة في متابعة المطلوبين ولن تسمح بأي اعتداء على المواطنين الكرام".