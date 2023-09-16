2023/09/16 | 23:30 - المصدر: الفرات نيوز



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هاهم صقورنا يحلقون باراداتهم عاليا في مواجهة الارهاب ويزلزلون الارض تحت اقدام العناصر الارهابية المنهزمة ويسلطون نيران اسلحتهم على اهداف العدو ويحيلونها الى رماد.

ميدانيا ..ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة فقد نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات موجعة بواسطة طائرات f_16 استهدفت هدفا نوعيا للعناصر الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/ قاطع عمليات ديالى حيث خلفت الضربة الجوية الماحقة خسائر في الارهاب الداعشي واحالت الهدف الى رماد.

ان قواتنا المسلحة البطلة وصقورها البواسل بالمرصاد للارهاب وجنده واوكاره.

وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً..