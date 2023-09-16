السليمانية.. مكافحة الإرهاب تعتقل ارهابيين "خطيرين"

2023/09/16 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم السبت، اعتقال ارهابيين اثنين وصفهما بأنهما خطيرين.

وجاء في بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، إن الجهاز تمكن في عملية مشتركة مع جهاز مكافحة الارهاب في العراق في حدود السليمانية من اعتقال ارهابيين هما كل من (ح ع ح خ) من مواليد 1986 و(ن ع ح خ) من مواليد 1984 وهما من اهالي محافظة صلاح الدين.

واشار البيان الى ان المتهمين مطلوبان استنادا الى المادة الرابعة ارهاب، لافتا إلى انهما سلما فورا للقانون لينالا جزاءهما.