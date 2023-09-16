2023/09/16 | 23:45 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، استهداف هدف نوعي لتنظيم داعش الارهابي بواسطة طائرات f16 العراقية في سلسلة جبال حمرين.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "هاهم صقورنا يحلقون باراداتهم عاليا في مواجهة الارهاب ويزلزلون الارض تحت اقدام العناصر الارهابية المنهزمة ويسلطون نيران اسلحتهم على اهداف العدو ويحيلونها الى رماد"، مبينة انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة فقد نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات موجعة بواسطة طائرات F_16 استهدفت هدفا نوعيا للعناصر الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/ قاطع عمليات ديالى".وأضافت، أن " الضربة الجوية الماحقة خلفت خسائر في الارهاب الداعشي واحالت الهدف الى رماد"، مؤكدة ان "قواتنا المسلحة البطلة وصقورها البواسل بالمرصاد للارهاب وجنده واوكاره".