طائرات (F16)  العراقية توجه ضربة لمواقع تنظيم داعش في جبال حمرين (فيديو)

2023/09/16 | 23:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة يوم السبت، استهداف طائرات القوة الجوية العراقية مواقع لتنظيم داعش في جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة فقد نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات موجعة بواسطة طائرات F_16 استهدفت هدفا نوعيا للعناصر الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/ قاطع عمليات ديالى حيث خلفت الضربة الجوية الماحقة خسائر في الارهاب الداعشي وأحالت الهدف الى رماد".

واضاف البيان؛ ان "التفاصيل لاحقاً".