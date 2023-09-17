2023/09/17 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس وزير الكهرباء، زياد ‏علي فاضل، اليوم السبت، إجتماعاً استثنائياً في مركز السيطرة الوطني لمناقشة الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء عام 2024. ‏وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جرى خلال الاجتماع استعراض واقع منظومة الكهرباء الوطنية في الوقت ‏الحالي، والخطط الموضوعة لتحديث البنى التحتية للمنشآت الكهربائية، ‏وزيادة القدرات التوليدية للمحطات الموجودة في العمل، بالاضافة […]

ظهرت المقالة وزير الكهرباء يناقش ‏الخطط المستقبلية لقطاع الطاقة عام 2024 ‏ أولاً على ايرث نيوز.