وزير الكهرباء يناقش الخطط المستقبلية لقطاع الطاقة عام 2024
2023/09/17 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز
ايرث نيوز/ ترأس وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم السبت، إجتماعاً استثنائياً في مركز السيطرة الوطني لمناقشة الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء عام 2024. وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “جرى خلال الاجتماع استعراض واقع منظومة الكهرباء الوطنية في الوقت الحالي، والخطط الموضوعة لتحديث البنى التحتية للمنشآت الكهربائية، وزيادة القدرات التوليدية للمحطات الموجودة في العمل، بالاضافة […]
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