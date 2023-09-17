2023/09/17 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري رئيس اللجنة الأمنية العليا ،مع اللواء الركن هادي سرهيد الكناني قائد العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الارهاب ،الاوضاع الامنية والعمليات النوعية الخاصة بابطال جهاز مكافحة الارهاب والتي تتزامن مع جهود ودور قيادة عمليات كركوك وجميع التشكيلات الامنية في ملاحقة الارهاب وتعزيز امن واستقرار المحافظة . واكد المحافظ خلال […]

ظهرت المقالة محافظ كركوك يبحث مع قائد العمليات الخاصة الثانية لجهاز مكافحة الارهاب الأوضاع الامنية أولاً على ايرث نيوز.