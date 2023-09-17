برشلونة يسحق بيتيس بخماسية نظيفة في الليجا

2023/09/17 | 00:25 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة (5-0) خلال مواجهة ريال بيتيس، على ملعب "مونتوجويك" الأولمبي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.وسجل لبرشلونة جواو فيليكس وليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا وجواو كانسيلو، في الدقائق (25، 32، 62، 66، 82).بهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب الليجا بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 7 نقاط في المركز التاسع.