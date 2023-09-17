2023/09/17 | 02:30 - المصدر: العربي الجديد

تضم قائمة الأفلام القصيرة المقرر مشاركتها في الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، بمدينة الغردقة في مصر، 9 أفلام أجنبية، و11 فيلما عربيا.

وجاءت القائمة التي أعلنت عنها إدارة المهرجان كالتالي:

الأفلام الأجنبية المشاركة هي: "صبيّان" من اليابان، و"الدراجة الثابتة" من إنكلترا، و"لغة الخيال" من سويسرا، و"آنا مورفوس" من البرتغال، و"أضواء" من سلوفاكيا، و"بيون بافيليون" من الصين، و"لا تنسى الشمبانيا" من البرازيل، و"القناع المكسور" من نيجيريا، و"الحياة الأخرى" من تنزانيا.

أما الأفلام العربية فيبلغ عددها 11، وهي "إبرة وخيط" من السودان، و"فوتوغراف" من سورية، و"العالم رائع" من الكويت، و"عبد" من الأردن، و"فتى الجمبري" من اليمن، و"جالينا الموصل" من العراق، و"المنيور" من سلطنة عمان، بينما يشارك فيلمان من السعودية هما "كبريت"، و"تجربة أداء"، وكذلك فيلمان من مصر هما "رسالة من مجهول"، و"ما يحدث في حياة نادين".

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة كلا من المخرج والكاتب والممثل الروسي رومان دوروفيڤ، رئيسا، ويشارك في عضويتها كل من الممثل صبري فواز من مصر، والمخرج والممثل السعودي عمر الجاسر، الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب بالسعودية.

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفاله بمئوية أول فيلم روائي مصري قصير، وهو فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة"، للمخرج محمد بيومي، والذي يعتبر أول فيلم روائي قصير صناعه من المصريين حيث مخرجه ومؤلفه ومنتجه ومدير تصويره والمونتير والممثلون مصريون.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ على البيئة.

ويقام المهرجان برئاسة السيناريست المصري محمد الباسوسي، في الفترة من 21 إلى 26 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، برعاية وزارات الثقافة المصرية، والسياحة، والآثار، والشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر.