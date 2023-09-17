فيران توريس يحل عقدة ميسي

2023/09/17 | 08:00 - المصدر: واع

متابعة – واعنجح فيران توريس مهاجم برشلونة، في كسر جفاف البارسا التهديفي من الركلات الحرة، خلال مواجهة ريال بيتيس على ملعب "مونتوجويك" الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني وانتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة.واحتسب حكم المباراة ركلة حرة لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء، نفذها فيران توريس ونجح في إضافة الهدف الثالث للبلوجرانا في الدقيقة 62.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فيران توريس هو أول لاعب من صفوف برشلونة يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة في الليجا، منذ ليونيل ميسي ضد فالنسيا في أيار 2021.وأضافت الشبكة: "برشلونة نفذ طوال هذه السنوات 41 ركلة حرة ولم ينجح في تسجيل أي هدف".