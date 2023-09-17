2023/09/17 | 09:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص. وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأحد، أن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا. وفي وقت سابق، […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل أولاً على ايرث نيوز.