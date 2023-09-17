العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

2023/09/17 | 10:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاحد، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الشعوب بشراء العقارات في تركيا خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 42٪ في شهر آب مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 3058 عقارا حصلت اسطنبول على المرتبة الاولى بواقع 1066 منزلا، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 919 منزلًا، ثم مرسين بواقع 248 منزلا ".

وأشار التقرير إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال آب وبعدد 733 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 342 منزلا، العراقيون ثالثا بـ 220 منزلا، وكازخستان رابعا بعدد 141 منزلا، أوكرانيا خامسا وبعدد 135 منزلا".

ومن حيث الدول العربية جاءت الكويت بعد العراق من حيث شراء المنازل في تركيا بـ 121 منزلا، تليها السعودية 90 منزلا ، تليها الاردن بـ 51 منزلا، تليها مصر بـ 38 منزلا، ومن ثم فلسطين بـ 37 منزلا، واخيرا جاءت لبنان بـ 31 منزلا.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .