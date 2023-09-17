2023/09/17 | 10:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات مباراته التجريبية الاولى، أمام نظيره اللبناني، اليوم الأحد، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

وقال فراس بحر العلوم رئيس وفد المنتخب لوكالة شفق نيوز، ان المنتخب أنهى استعداداته تحت إشراف المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو والطاقم المساعد بعد أن أجرى آخر وحدة تدريبية له أمس لملاقاة نظيره اللبناني مساء اليوم بتجريبيته الأولى.

واضاف ان المنتخب العراقي سيلاقي نظيره اللبناني في مواجهة ثانية مساء يوم الثلاثاء المقبل، مبينا ان المباراتين تأتيان ضمن استعدادات المنتخب للاستحقاق الآسيوي المقبل.

وأوضح بحر العلوم ان المعسكر التدريبي في لبنان يأتي ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب قبل خوضه التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا التي تُقام في أوزبكستان مطلع تشرين الأول المقبل.

كما اشار الى ان المنتخب يستأنف تدريباته يوم غد الاثنين ، لافتاً إلى أن المدرب كثف التدريبات للاعبين بعد أن رفع الجرعات التدريبية ليصل الى الجاهزية التامة .

وكان الاتحاد الآسيوي أجرى في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة الفرق المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا، ووقع منتخب العراق في المجموعة السابعة إلى جانب أوزبكستان (المضيفة)، وماليزيا وكمبوديا.