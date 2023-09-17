انقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في كندا بسبب الإعصار

2023/09/17 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرقي كندا بعد إعصار ضرب المنطقة. وحسب موقع poweroutage.ca لا يزال حوالي 119.6 ألف شخص بدون كهرباء في نوفا سكوتيا، وأكثر من 12.6 ألف في نيو برونزويك. وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) أن إعصار لي […]

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