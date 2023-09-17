2023/09/17 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أذربيجان لدى جمهورية العراق نصير ممدوف، اليوم الأحد (17 أيلول 2023) عن انطلاق منح الفيزة للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة جمهورية اذربيجان عبر اجراءات مبسطة ومن خلال مقر السفارة في العاصمة بغداد

واشار السفير نصير ممدوف حسب بيان للسفارة الأذربيجانية تلقته "بغداد اليوم"، ان" أذربيجان والعراق تتمعان بتاريخ عريق ومجيد وتواصلان تطوير العلاقات الثنائية مع أفاق كبيرة على أساس الصداقة والاحترام المتبادل والشراكة الودية".

وبين السفير، انه" بعد صدور المرسوم الجمهورية لرئيس جمهورية أذربيجان بتعييني سفيرا مفوضأ فوق العادة، باشرنا بمنح الفيزا للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة جمورية اذربيجان ابتداءً من منتصف الاسبوع الماضي عبر الية وتسهيلات اختصرتها السفارة بشكل مبسط وشفاف وفق القوانين واللوائح، ويجب الاشارة الى ان مبلغ رسوم الدولة للحصول على التاشيرات هي 20 دولارأ امريكيا فقط".

واكمل السفير، ان" الهيئة الحكومية المختصة في أذربيجان للخطوط الجوية العراقية سمحت بتسيير رحلات جوية مباشرة الى اذربيجان وبحسب المعطيات ومن المتوقع ان يم تسيير رحلات جوية مباشرة من مطار العاصمة بغداد ومطار كركوك خلال الايام المقبلة وفي المرحلة المقبلة سوف تخصص رحلات مباشرة من البصرة واربيل وبالاضافة الى ذلك نعمل حاليأ مع الجهات الرسمية للتنفيذ رحلات مباشرة للخطوط الجوية الاذربيجانية الى مدن العراق المختلفة".

وختم السفير، أن" عملنا متواصل بالقيام بالاعمال اللازمة من اجل زيادة وتسويع وتفعيل وتطوير المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، ونعرب عن أملنا في ان تتعمق العلاقات بين البلدين وان نعمل معا لحل التحديات العالمية التي تواجهها الانسانية.