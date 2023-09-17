اليوم.. وطني الصالات يخوض أولى تجريبياته بمعسكر بيروت

2023/09/17 | 10:25 - المصدر: واع

بغداد - واعيلتقي منتخبنا الوطني بكرة الصالات، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد، نظيره اللبناني في المباراة التجريبية التي تحتضنها قاعة نادي الصداقة بالعاصمة بيروت، على هامش معسكره التحضيري الخارجي استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي ستحتضنها أوزبكستان مطلع تشرين الأول المقبل.وقال المنسق الإعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" التدريبات تجري بوتيرة متصاعدة وعلى فترتين صباحية ومسائية في قاعة نادي الصداقة في بيروت"، مبينا أن " الفريق سيخوض اليوم لقاء ودي امام منتخب لبنان للوقوف على المستويين الفني والبدني قبل الدخول في غمار بطولة تصفيات كاس آســيا للمدة من 7 إلى 11 تشرين الأول 2023 والتي حل فيها منتخبنا ضمن المجموعة السابعة إلى جانب أوزبكستان المضيف وماليزيا وكمبوديا".وأضاف صبار، أن" المدرب البرازيلي ريكاردو كاكاو، ركز على تطبيق التكتيك الخاص الذي سيخوض به المنافسات الآسيوية والذي أحدث تغييراً واضحاً في أسلوب لعب المنتخب مع استجابة كبيرة من قبل اللاعبين لتوجيهات المدرب"، لافتا الى أن" إدارة الوفد وفرت جميع الأمور الإدارية واللوجستية للمنتخب وما يتعلق بالسكن والطعام بالإضافة الى النقل بغية إنجاح المعسكر وتحضير اللاعبين بالشكل الأمثل للاستحقاق المقبل ".