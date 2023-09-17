2023/09/17 | 10:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن نصير ممدوف السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أذربيجان لدى العراق، يوم الأحد، انطلاق منح تأشيرة الدخول "الفيزا" للمواطنين العراقيين الراغبين بزيارة أذربيجان عبر إجراءات مبسطة ومن خلال مقر السفارة في العاصمة بغداد.

وقال ممدوف في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد صدور المرسوم الجمهورية لرئيس جمهورية أذربيجان بتعيينه سفيرا مفوضاً فوق العادة باشر بمنح تأشيرة الدخول للمواطنين العراقيين الراغبين في زيارة جمهورية أذربيجان ابتداءً من منتصف الأسبوع الماضي عبر آلية وتسهيلات اختصرتها السفارة بشكل مبسط وشفاف وفق القوانين واللوائح، مشيرا الى ان مبلغ رسوم الدولة للحصول على التأشيرات هي 20 دولاراً أمريكياً فقط.

وأوضح أن الهيئة الحكومية المختصة في أذربيجان سمحت للخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى أذربيجان، وبحسب المعطيات من المتوقع أن يتم تسيير رحلات جوية مباشرة من مطار العاصمة بغداد ومطار كركوك خلال الأيام المقبلة.

كما أشار السفير إلى أنه، في المرحلة المقبلة سوف تُخصص رحلات مباشرة من البصرة واربيل إضافة إلى ذلك نعمل حالياً مع الجهات الرسمية للتنفيذ رحلات مباشرة للخطوط الجوية الأذربيجانية إلى مدن العراق المختلفة.

وختم ممدوف تصريحه بالقول إن، أعماله متواصلة للقيام باللازم من أجل زيادة وتوسيع وتفعيل وتطوير المجالات الدبلوماسية والاقتصادية مع العراق، معربا عن أمله بأن تتعمق العلاقات بين البلدين، قائلا: وان نعمل معا لحل التحديات العالمية التي تواجهها الإنسانية.