المخابرات العراقية تفكك شبكة إرهابية "خطيرة" في بغداد

2023/09/17 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، يوم الأحد، تفكيك شبكة ارهابية "خطيرة" في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أبطال الجهاز نفذوا واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة ارهابية خطيرة في العاصمة بغداد".

وأوضح البيان ان "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الارهاب في 26 شباط 2023 أسهمت بقتل 22 ارهابياً في صحراء الانبار غربي البلاد، وقادت الى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والاسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد".

وتابع، "بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم القاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والاحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية".