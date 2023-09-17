النزاهة: استقدام مسؤولين في صحة الأنبار بتهمة ارتكاب مخالفات بشراء أجهزة طبية

2023/09/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد المسؤولين في دائرة صحَّة محافظة الأنبار؛ بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، بأنَّ "قاضي محكمة تحقيق النزاهة في محافظة الأنبار أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ مدير حسابات دائرة صحَّة الأنبار الحالي؛ جرَّاء إحداثه الضرر العمديَّ بمصالح الجهة التي يعمل فيها".

وبينت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام، الذي شمل أيضاً مسؤول شعبة المتابعة في قسم التدقيق في صحَّة محافظة الأنبار، جاء إثر الُمخالفات الحاصلة بالعقدين المُخصَّصين؛ لتجهيز الدائرة بجهازي مفراس حلزوني وجهاز رنين".

وأضافت إنَّ "محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة الأنبار أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل".