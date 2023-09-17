2023/09/17 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الإعدادي للعام الدراسي 2022 – 2023.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، فضلا عن توجيه رؤساء المراكز الامتحانية لاتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات".

من جانبه تمنى وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري النجاح والموفقية لـ “جميع الطُلاب وتحقيق اعلى مراتب التفوق في اكمال مشوارهم العلمي وبما يخدم بلدنا الحبيب ".