ارتفاع جديد للدولار أمام الدينار في بغداد وأربيل

2023/09/17 | 11:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156100 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار البيع ليوم أمس السبت 155800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156000 دينار مقابل 100 دولار.