خططت لاستهداف المواكب وأحياء العاصمة.. جهاز المخابرات يفكك شبكة خطيرة في بغداد

2023/09/17 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، الإطاحة بشبكة إرهابية خطيرة في بغداد، مرتبطة بقتل 22 أرهابيا غربي العراق.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "أبطال الجهاز نفذوا واحدة من أكثر العمليات الاستخبارية النوعية نجاحاً أطاحت بشبكة ارهابية خطيرة في العاصمة بغداد".

وأضاف أن "هذه العملية ترتبط بعملية سابقة نفذها الجهاز بالاشتراك مع جهاز مكافحة الارهاب في 26 شباط 2023 أسهمت بقتل 22 ارهابياً في صحراء الانبار غربي البلاد".

وأوضح انها "قادت الى تحديد أهداف جديدة وكشفت هذه الشبكة التي كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية في محاولة تستهدف المواكب الحسينية ومراكز الشرطة والسيطرات والاسواق العامة في عدد من الأحياء الشعبية في بغداد".

وأشار الى انه "بعد مراقبة ميدانية دقيقة لتحركاتها تم القاء القبض على عناصرها كافة الذين اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإرهابية وتلقيهم تدريبات مكثفة على صناعة العبوات والاحزمة الناسفة والمواد المتفجرة تمهيداً لتنفيذ عملياتهم الانتحارية، الا أن أيدي أبطال الجهاز كانت أقرب إليهم وألقت القبض عليهم في عملية استباقية نوعية".