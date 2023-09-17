338 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون بالانتخابات المحلية في العراق
شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، يوم السبت، أن قرابة 340 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال الشهر المقبل والذي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن أول انتخابات محلية أُجريت في البلاد.
وقالت عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز، ان عدد الأحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات تبلغ 299 حزبا و39 تحالفا سياسيا.
وأضافت أن عدد المرشحين الأفراد 66 مرشحا من ضمنهم مرشحو الأقليات.
وتابعت أبو سودة القول: إن نظام القوائم في قانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021، فقد كان في السابق ترشيح فردي، وأما في هذه المرة فإن الانتخابات على شكل قوائم مفتوحة، بالتالي بلغ عدد المرشحين الكلي أكثر من 6 آلاف مرشح سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات.
اسماء وأرقام ابرز الكيانات المشاركة في الانتخابات المحلية:
تحالف نبني 195
ائتلاف دولة القانون 233
ائتلاف الأساس العراقي 150
السيادة 185
إبداع كربلاء 225
تحالف الأنبار المتحد 148
تنظيم الداخل 149
حزب الثقة 191
ائتلاف شموخ البصرة 111
ثابتون 153
تحالف ديالتنا الوطن 199
حزب الداعي 214
أبشر يا عراق 143
النبض العراقي 198
تحالف القوى المدنية 147
الحزب الديمقراطي الكوردستاني 197
كركوكنا 136
تحالف معالم كركوك 163
جمهور المثنى 176
استحقاق ديالى 121
تحالف معالم كركوك 163
حركة غيارى العراق 173
الاتحاد الوطني الكوردستاني 120
التيار الوطني العشائري في العراق 114
تجمع الفيحاء الفيدرالي 230
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 202
تحالف الإطار الوطني 171
تحالف الأخيار الوطني 162
تحالف تصميم 217.