2023/09/17 | 11:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، يوم السبت، أن قرابة 340 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال الشهر المقبل والذي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن أول انتخابات محلية أُجريت في البلاد.

وقالت عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز، ان عدد الأحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات تبلغ 299 حزبا و39 تحالفا سياسيا.

وأضافت أن عدد المرشحين الأفراد 66 مرشحا من ضمنهم مرشحو الأقليات.

وتابعت أبو سودة القول: إن نظام القوائم في قانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021، فقد كان في السابق ترشيح فردي، وأما في هذه المرة فإن الانتخابات على شكل قوائم مفتوحة، بالتالي بلغ عدد المرشحين الكلي أكثر من 6 آلاف مرشح سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات.

اسماء وأرقام ابرز الكيانات المشاركة في الانتخابات المحلية:

تحالف نبني 195

ائتلاف دولة القانون 233

ائتلاف الأساس العراقي 150

السيادة 185

إبداع كربلاء 225

تحالف الأنبار المتحد 148

تنظيم الداخل 149

حزب الثقة 191

ائتلاف شموخ البصرة 111

ثابتون 153

تحالف ديالتنا الوطن 199

حزب الداعي 214

أبشر يا عراق 143

النبض العراقي 198

تحالف القوى المدنية 147

الحزب الديمقراطي الكوردستاني 197

كركوكنا 136

تحالف معالم كركوك 163

جمهور المثنى 176

استحقاق ديالى 121

تحالف معالم كركوك 163

حركة غيارى العراق 173

الاتحاد الوطني الكوردستاني 120

التيار الوطني العشائري في العراق 114

تجمع الفيحاء الفيدرالي 230

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 202

تحالف الإطار الوطني 171

تحالف الأخيار الوطني 162

تحالف تصميم 217.