2023/09/17 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حدد الخبير في الشان الانتخابي دريد توفيق اليوم الاحد ثلاثة اسباب لجعل عمليات التلاعب والتزوير في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم مستحيلة. وقال توفيق في بيان تلقته ايرث نيوز ان “التزوير والتلاعب في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في الثامن عشر من كانون الاول المقبل معقد وشبه مستحيل، بسبب اجراءات المفوضية العليا […]

ظهرت المقالة خبير انتخابي: التزوير والتلاعب في انتخابات مجالس المحافظات معقد ومستحيل أولاً على ايرث نيوز.