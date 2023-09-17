الإعصار “لي” يصل كندا.. وعشرات الآلاف بلا كهرباء

2023/09/17 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

وصل الإعصار “لي” محملاً برياح قوية إلى الأجزاء الواقعة في أقصى غرب إقليم “نوفاسكوشيا” في كندا، السبت، وتسبب في غرق الشوارع وسقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف على طول الساحل الشمالي المطل على المحيط الأطلسي. وتم تسجيل وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بالإعصار، السبت، بعدما توفي راكب دراجة نارية في ولاية “مين” الأميركية، بعد […]

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