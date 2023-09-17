الكشف عن خفايا "ضربة حمرين": الـ 13 من نوعها وأحالت أبو عبد الله إلى رماد

2023/09/17 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الاحد (17 أيلول 2023)، عن خفايا الضربة الجوية في محيط تلال حمرين اقصى شمال شرق ديالى.

وقال المصدرفي حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" القوة الجوية العراقية نفذت غارة على أكثر من هدف في عمق تلال حمرين من الجهة الشرقية (95 كم شمال شرق بعقوبة) استهدفت مضافة لما يسمى بـ"الأمير العسكري في حمرين" الملقب ابو عبدالله وهو عراقي الجنسية وثلاثة من مرافقيه".

واضاف، ان" الغارة دمّرت المضافة بالكامل وسط توقعات أولية بمقتل "ابو اسماعيل" ومرافقيه، لافتا الى ان" قوات امنية مشتركة بدات بعملية تمشيط واسعة لمحيط الضربة منذ ساعات الفجر الأولى".

واشار الى ان" الضربة هي الـ 13 من نوعها في ديالى والسابعة في حمرين خلال 2023، وتاتي في اطار تصفية ما تبقى من الخلايا الارهابية من خلال رصد استخباري محكم وضربات نوعية لطائرات 16 العراقية".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم أمس السبت (18 أيلول 2023)، تنفيذ ضربة جوية بواسطة طائرات صقور f16 على هدف داعشي في سلسلة حمرين.

وقالت القيادة في بيان، إنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة فقد نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات موجعة بواسطة طائرات F_16 استهدفت هدفا نوعيا للعناصر الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/ قاطع عمليات ديالى".

واضافت القيادة حسب البيان، أن "الضربة خلفت الضربة الجوية الماحقة خسائر في الارهاب الداعشي واحالت الهدف الى رماد".